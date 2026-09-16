Άλμπουμ

Greece Mix, Vol. 24 – Classics Edition

Νότης Σφακιανάκης

Κυκλοφόρησε το 2020
Λίστα Τραγουδιών
    Φταίει Ο Έρωτας
    Δέρτι (Mixed)
    Γιορτάζω
    Δύο Καρδιές (Mixed)
    Αγάπη Πούγινες Φωτιά
    Κράτα Τα Όλα (Μικτό)
    Taram Taram Tam (Mixed)
    Αναπάντητες Κλήσεις (Mad Version) [Mixed]
    Κόλαση (Μιξντ)
    Θα Τα Κάψω Τα Λεφτά Μου
    Καμπριολέ (Μιξντ)
    Ζηλεύω
    Κίνδινος (Mixed)
    Περασμένα Ξεχασμένα
    Σε Θέλω, Με Θέλεις
    Τα Δικά Μου Τραγούδια (Mixed)
    Σε Πήρα Σοβαρά
    Όπα Όπα (Mixed)
    Μόνος (Μιξτ)
    Πες το μ’ ένα φιλί
    Τι Τι (Ντι Ντι)
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη
2022
To Domatio (Reworked)
Κοντινό πλάνο άνδρα τραγουδιστή με το χέρι στο πρόσωπο σε μπλε φόντο
2021
Notis Sfakianakis – Mipos eimai trellos
Πορτρέτο άνδρα τραγουδιστή με μαύρα ρούχα σε εξώφυλλο συλλογής
2020
Mia matia sou mono ftani – 90’s Notis
Εξώφυλλο δίσκου με σχέδιο αγγέλων και τίτλο στα ελληνικά και αγγλικά
2018
…Kai O Eros Theos Einai
2018
…ki o Eros theos einai…
Ασπρόμαυρο αφηρημένο εξώφυλλο δίσκου με χειρόγραφο κείμενο
2018
Ta Pio Megala S’ Agapo