Άλμπουμ
Κυκλοφόρησε το 2020
Greece Mix, Vol. 24 – Classics Edition
Νότης Σφακιανάκης
Κυκλοφόρησε το 2020
Λίστα Τραγουδιών
Φταίει Ο Έρωτας
Δέρτι (Mixed)
Γιορτάζω
Δύο Καρδιές (Mixed)
Αγάπη Πούγινες Φωτιά
Κράτα Τα Όλα (Μικτό)
Taram Taram Tam (Mixed)
Αναπάντητες Κλήσεις (Mad Version) [Mixed]
Κόλαση (Μιξντ)
Θα Τα Κάψω Τα Λεφτά Μου
Καμπριολέ (Μιξντ)
Ζηλεύω
Κίνδινος (Mixed)
Περασμένα Ξεχασμένα
Σε Θέλω, Με Θέλεις
Τα Δικά Μου Τραγούδια (Mixed)
Σε Πήρα Σοβαρά
Όπα Όπα (Mixed)
Μόνος (Μιξτ)
Πες το μ’ ένα φιλί
Τι Τι (Ντι Ντι)
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