Άλμπουμ

…ki o Eros theos einai…

Νότης Σφακιανάκης

Κυκλοφόρησε το 2018
Λίστα Τραγουδιών
    Τα Πιο Μεγάλα Σ’ Αγαπώ
    Καμία
    Εσύ
    Καληνύχτα
    Στην Αγκαλιά Σου
    Με Την Πλάτη Στον Τοίχο
    Από Το Φως Του Φεγγαριού
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη
2022
To Domatio (Reworked)
Κοντινό πλάνο άνδρα τραγουδιστή με το χέρι στο πρόσωπο σε μπλε φόντο
2021
Notis Sfakianakis – Mipos eimai trellos
Πορτρέτο άνδρα τραγουδιστή με μαύρα ρούχα σε εξώφυλλο συλλογής
2020
Mia matia sou mono ftani – 90’s Notis
2020
Greece Mix, Vol. 24 – Classics Edition
Εξώφυλλο δίσκου με σχέδιο αγγέλων και τίτλο στα ελληνικά και αγγλικά
2018
…Kai O Eros Theos Einai
Ασπρόμαυρο αφηρημένο εξώφυλλο δίσκου με χειρόγραφο κείμενο
2018
Ta Pio Megala S’ Agapo