Καληνύκτα θα σου πω ψιθυριστά,

μετά από χίλιες σκέψεις.

Άλλη μια νύκτα χωριστά

χαμένος σε υπερβολές και αντιθέσεις.

Απόψε το μυαλό σε φέρνει εδώ

τα πρέπει ανατρέπει.

Θέλω να έρθεις να σε δω

η νύκτα αυτή όλα τα επιτρέπει.

Καληνύκτα.

Τι αλλόκοτη που είναι αυτή η νύκτα,

μια αγκαλιά, μια χωρισμό, πολλές φορές και πάλι.

Μες στην ψυχή μου κράτησα πόσο πολύ σ’ αγάπησα,

όμως να ξανάρθεις δεν γίνεται, πονάει.

Καληνύκτα, η καρδιά μου σου μιλάει.

Καληνύκτα και ας είσαι μακριά

αυτό που νιώθω, λέω.

Βλέπεις μαζεύτηκαν πολλά.

μαρτύριο η μοναξιά, μέσα μου κλαίω.

Δεν ξέρω τι ‘ναι αυτό που με πονά,

δεν ξέρω σε τι φταίω.

Σ’ έπαιρνα πάντα αγκαλιά,

το σ’ αγαπώ να δείχνω και να λέω.

Καληνύκτα.

Τι αλλόκοτη που είναι αυτή η νύκτα,

μια αγκαλιά, μια χωρισμό, πολλές φορές και πάλι.

Μες στην ψυχή μου κράτησα πόσο πολύ σ’ αγάπησα.

όμως να ξανάρθεις δεν γίνεται, πονάει.

Καληνύκτα, η καρδιά μου σου μιλάει.