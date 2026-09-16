Ποτέ δε θα σου πω πως σ’ αγαπάω.

Ποτέ δε θα σου πω πως πεθαίνω.

Όταν, όμως, σε φιλάω

θα καταλάβεις απ’ τον τρόπο που ανασαίνω

πόσο σε θέλω…Πόσο σε θέλω..

Όταν τα χείλη σου στα χείλη μου θα φέρνω…

Τα πιο μεγάλα «Σ’ Αγαπώ», τα λένε οι ψεύτες.

Αυτοί που τάζουνε και φεύγουνε σαν κλέφτες.

Το «Σ’ Αγαπώ» δεν θα τ’ ακούς από εμένα,

αυτό ανήκει στης καρδιάς τα δεδομένα.

Τα πιο μεγάλα «Σ’ Αγαπώ», τα λένε οι ψεύτες.

Αυτοί που τάζουνε και φεύγουνε σαν κλέφτες

Το «Σ’ Αγαπώ» δεν θα τ’ ακούς από εμένα,

όμως, να ξέρεις τώρα πια, είμαστε ένα.

Λόγια πολλά εγώ δεν αραδιάζω

Που γίνονται αέρας με τον χρόνο.

Όταν, όμως, σ’ αγκαλιάζω

Θα καταλάβεις ότι ζω για έναν λόγο.

Για σένα μόνο…για σένα μόνο

Μ’ ένα άγγιγμά σου δες πως τρέμω, δες πως λιώνω.

Τα πιο μεγάλα «Σ’ Αγαπώ», τα λένε οι ψεύτες.

Αυτοί που τάζουνε και φεύγουνε σαν κλέφτες.

Το «Σ’ Αγαπώ» δεν θα τ’ ακούς από εμένα,

αυτό ανήκει στης καρδιάς τα δεδομένα.

Τα πιο μεγάλα «Σ’ Αγαπώ», τα λένε οι ψεύτες.

Αυτοί που τάζουνε και φεύγουνε σαν κλέφτες

Το «Σ’ Αγαπώ» δεν θα τ’ ακούς από εμένα,

όμως, να ξέρεις τώρα πια, είμαστε ένα.