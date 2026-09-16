Άλμπουμ

DELTA

Oge

Κυκλοφόρησε το 2025
Λίστα Τραγουδιών
    Υπερφαινόμενο
    Γλώσσα Του Μυαλού
    Μέρες
    Κάνω Ότι Δε Βλέπω
    Γυρνάω
    Ξανά
    Οξυγόνο
    Διαφανής
    Δε με αφορά
    Κάνε Με Να Σε Μισήσω
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη
Δύο καλλιτέχνες σε ασπρόμαυρο εξώφυλλο μουσικής κυκλοφορίας με κίτρινη επιγραφή.
2026
IMAGE
Καλλιτέχνης ποζάρει μπροστά από αυτοκίνητο καλυμμένο με πολύχρωμα post-it.
2026
Psemataki
2025
The Beginning
Άνδρας με μπεζ κοστούμι και γυαλιά ηλίου στέκεται σε καταπράσινο κήπο με πολυτελή κατοικία στο φόντο.
2025
STATUS 2
Γυναίκα με μακρύ παλτό και γυαλιά στέκεται σε ομιχλώδη δρόμο μπροστά από vintage αυτοκίνητο.
2024
Nyxta Mou Megali
Εξώφυλλο μουσικού άλμπουμ με τίτλο Criminal, εφημερίδα, όπλο, κομπολόι και μπουκάλι
2024
CRIMINAL