Άλμπουμ

The Beginning

Oge

Κυκλοφόρησε το 2025
Λίστα Τραγουδιών
    Energy
    Sweet Love
    Oblee – 2
    Tonight
    Oblee
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη
Δύο καλλιτέχνες σε ασπρόμαυρο εξώφυλλο μουσικής κυκλοφορίας με κίτρινη επιγραφή.
2026
IMAGE
Καλλιτέχνης ποζάρει μπροστά από αυτοκίνητο καλυμμένο με πολύχρωμα post-it.
2026
Psemataki
2025
DELTA
Άνδρας με μπεζ κοστούμι και γυαλιά ηλίου στέκεται σε καταπράσινο κήπο με πολυτελή κατοικία στο φόντο.
2025
STATUS 2
Γυναίκα με μακρύ παλτό και γυαλιά στέκεται σε ομιχλώδη δρόμο μπροστά από vintage αυτοκίνητο.
2024
Nyxta Mou Megali
Εξώφυλλο μουσικού άλμπουμ με τίτλο Criminal, εφημερίδα, όπλο, κομπολόι και μπουκάλι
2024
CRIMINAL