Άλμπουμ

I Mousiki Mou

Oge

Κυκλοφόρησε το 2015
Λίστα Τραγουδιών
    Intro – Η Μουσική Μου
    To Diko Mas Party
    Για Μια Ακόμα Φορά
    Μόνο Αυτό Ζητώ
    Πώς Να Σε Κερδίσω
    Την Κάθε Στιγμή
    Αυτή Τη Βραδιά
    Το Πότο
    Στο Δρόμο Μου
    Νέα Μέρα
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