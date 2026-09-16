Άλμπουμ

To Mazi Einai Dromos

Onirama

Κυκλοφόρησε το 2014
Λίστα Τραγουδιών
    Κίκλος
    Πέντε Βήματα
    Τ’Ακουστικά
    Μεσοπέλαγα
    Τίποτα
    Το Μαζί Είναι Δρόμος
    Υπνοβάτης
    Τα Δαχτυλίδια
    Αλαζονεία
    Αχινός
    Στον Αόριστο
    Άντε Γεια
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