Άλμπουμ

Ti

OtherView

Κυκλοφόρησε το 2019
Λίστα Τραγουδιών
    Τι
    Ti – OtherView Extended Mix
    Τι – Ινστρουμένταλ
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη
Εξώφυλλο μουσικής κυκλοφορίας The World Is Mine σε αποχρώσεις του γκρι με αφηρημένα σχέδια
2025
The World Is Mine
Εξώφυλλο τραγουδιού με μπαλαρίνες σε κλασική πόζα σε σκοτεινό δωμάτιο.
2021
Crazy
Το μουσικό συγκρότημα OtherView για το τραγούδι Τώρα Με Θυμάσαι.
2021
Tora Me Thimasai
2019
Tha Melagholiso (Otherview Remix – MAD VMA 2019)
Εξώφυλλο άλμπουμ με δύο άλογα να τρέχουν σε μοβ και λευκό φόντο
2019
Wild Horses (Remixes)
Εξώφυλλο του τραγουδιού Wild Horses με δύο άλογα να τρέχουν
2019
Wild Horses