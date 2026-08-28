Άλμπουμ

Xana

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Κυκλοφόρησε το 2016
Λίστα Τραγουδιών
    Ξανα
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη
2025
The World Is Mine
2021
Crazy
2021
Tora Me Thimasai
2019
Wild Horses (Remixes)
2019
Wild Horses
2017
Kane Me (MAD VMA 2017)