Άλμπουμ

Kivotos

Πάνος Κιάμος

Κυκλοφόρησε το 2019
Λίστα Τραγουδιών
    Intro
    Τίποτα Να Μην Αλλάξει
    Δε Με Νοιάζει Τίποτα
    Πες Μου Πώς
    Τα Σημάδια
    Έχει Να Κάνει
    Ότι Με Κεράσεις Το Πίνω
    Μόνο Εσύ
    Κιβωτός
    Θέλω Να Σε Ξαναδώ – Μη Γνα Greek Version
    Πες Το Μ’ Ένα Φιλί
    Αυτή Είναι Η Ιστορία Μου
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