Άλμπουμ

Chapter I

Πάολα

Κυκλοφόρησε το 2022
Λίστα Τραγουδιών
    I’m Different
    Chapter I
    love drug
    So Long
    Sidewalk of Sorrow (s.o.s.)
    Last Words
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη
Εξώφυλλο single με ξανθιά γυναίκα και τίτλο τραγουδιού
2025
Narkissos
Εξώφυλλο τραγουδιού με γυναικείο πρόσωπο μέσα από τον αριθμό 7 και τίτλο «7 Λεπτά».
2025
7 Lepta
2025
Cenizas de Nosotros
Εξώφυλλο τραγουδιού με ξανθιά τραγουδίστρια με μαύρα ρούχα και γάντια σε σκοτεινό φόντο με καπνό.
2024
Porni Outopia
2024
The Night of the Stars
2024
Natsukashii