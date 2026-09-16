Άλμπουμ

Free Love

Πάολα

Κυκλοφόρησε το 2022
Λίστα Τραγουδιών
    Free Love
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη
Εξώφυλλο single με ξανθιά γυναίκα και τίτλο τραγουδιού
2025
Narkissos
Εξώφυλλο τραγουδιού με γυναικείο πρόσωπο μέσα από τον αριθμό 7 και τίτλο «7 Λεπτά».
2025
7 Lepta
2025
Cenizas de Nosotros
Εξώφυλλο τραγουδιού με ξανθιά τραγουδίστρια με μαύρα ρούχα και γάντια σε σκοτεινό φόντο με καπνό.
2024
Porni Outopia
2024
The Night of the Stars
2024
Natsukashii