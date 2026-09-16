Greatest Hits

Ψεύτικα

Είσαι Τρελός

To Amartolo – Muchacha

Αθόρυβα

Κουβέντα Στην Κουβέντα

Χάνεται Η Αγάπη – Περάσαμε Με Κόκκινο

Δεν Πάω Σπίτι Μου

Κατέβα Θεέ Μου Χαμηλά

Είμαι Ερωτευμένη

Αχ, Πόσο Μου Λείπεις

Αγάπη Δολοφόνος

Φύγε

Χαλάσες Τον Κόσμο

Σ’ Αγαπάω Στο Δηλώνω

Να Ξαναρθείς Πάλι

Ας Το Σπίτι Ανοιχτό

Πώς μ’ αφήνεις να ζω

Παρασύρομαι

Θέλω Να Φύγω

Σε Καίει

Το Πιο Μεγάλο Ταξίδι

Κάπου Φταίω Κι Εγώ

Θα Ήθελα Απόψε Να Σε Δω

Δεν Έχω Λόγια Να Σου Πω – Έλα, Αγάπη Μου Να Γίνεις