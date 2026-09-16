Άλμπουμ

Greatest Hits

Πάολα

Κυκλοφόρησε το 2017
Λίστα Τραγουδιών
    Ψεύτικα
    Είσαι Τρελός
    To Amartolo – Muchacha
    Αθόρυβα
    Κουβέντα Στην Κουβέντα
    Χάνεται Η Αγάπη – Περάσαμε Με Κόκκινο
    Δεν Πάω Σπίτι Μου
    Κατέβα Θεέ Μου Χαμηλά
    Είμαι Ερωτευμένη
    Αχ, Πόσο Μου Λείπεις
    Αγάπη Δολοφόνος
    Φύγε
    Χαλάσες Τον Κόσμο
    Σ’ Αγαπάω Στο Δηλώνω
    Να Ξαναρθείς Πάλι
    Ας Το Σπίτι Ανοιχτό
    Πώς μ’ αφήνεις να ζω
    Παρασύρομαι
    Θέλω Να Φύγω
    Σε Καίει
    Το Πιο Μεγάλο Ταξίδι
    Κάπου Φταίω Κι Εγώ
    Θα Ήθελα Απόψε Να Σε Δω
    Δεν Έχω Λόγια Να Σου Πω – Έλα, Αγάπη Μου Να Γίνεις
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη
Εξώφυλλο single με ξανθιά γυναίκα και τίτλο τραγουδιού
2025
Narkissos
Εξώφυλλο τραγουδιού με γυναικείο πρόσωπο μέσα από τον αριθμό 7 και τίτλο «7 Λεπτά».
2025
7 Lepta
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Cenizas de Nosotros
Εξώφυλλο τραγουδιού με ξανθιά τραγουδίστρια με μαύρα ρούχα και γάντια σε σκοτεινό φόντο με καπνό.
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Porni Outopia
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The Night of the Stars
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Natsukashii