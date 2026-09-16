Άλμπουμ
Κυκλοφόρησε το 2017
Greatest Hits
Πάολα
Κυκλοφόρησε το 2017
Λίστα Τραγουδιών
Ψεύτικα
Είσαι Τρελός
To Amartolo – Muchacha
Αθόρυβα
Κουβέντα Στην Κουβέντα
Χάνεται Η Αγάπη – Περάσαμε Με Κόκκινο
Δεν Πάω Σπίτι Μου
Κατέβα Θεέ Μου Χαμηλά
Είμαι Ερωτευμένη
Αχ, Πόσο Μου Λείπεις
Αγάπη Δολοφόνος
Φύγε
Χαλάσες Τον Κόσμο
Σ’ Αγαπάω Στο Δηλώνω
Να Ξαναρθείς Πάλι
Ας Το Σπίτι Ανοιχτό
Πώς μ’ αφήνεις να ζω
Παρασύρομαι
Θέλω Να Φύγω
Σε Καίει
Το Πιο Μεγάλο Ταξίδι
Κάπου Φταίω Κι Εγώ
Θα Ήθελα Απόψε Να Σε Δω
Δεν Έχω Λόγια Να Σου Πω – Έλα, Αγάπη Μου Να Γίνεις
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη