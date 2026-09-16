Άλμπουμ

Thank You

Πάολα

Κυκλοφόρησε το 2022
Λίστα Τραγουδιών
    Life is Good
    What’s My Name
    LND (Legends Never Die)
    Funky Fresh Kick It Son
    Take On the World
    Grandfather Time
    Chicken Francese
    BONUS TRACK: Recess – Radio Edit
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη
Εξώφυλλο single με ξανθιά γυναίκα και τίτλο τραγουδιού
2025
Narkissos
Εξώφυλλο τραγουδιού με γυναικείο πρόσωπο μέσα από τον αριθμό 7 και τίτλο «7 Λεπτά».
2025
7 Lepta
2025
Cenizas de Nosotros
Εξώφυλλο τραγουδιού με ξανθιά τραγουδίστρια με μαύρα ρούχα και γάντια σε σκοτεινό φόντο με καπνό.
2024
Porni Outopia
2024
The Night of the Stars
2024
Natsukashii