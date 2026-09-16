Άλμπουμ

Kokteil

Πασχάλης Τερζής

Κυκλοφόρησε το 2024
Λίστα Τραγουδιών
    Κοκτέιλ
    Ίσος
    Πάλι συννέφιασε
    Σειρά μυστηρίου
    Με έχασες
    Νύχτωσε
    Βιάστηκες
    Δέκα μ’ αγαπάνε
    Έρχεσαι τις νύχτες
    Ζήτημα χρόνου
    Πληρώνω για την λευτεριά μου
    Νικηθς
    Τρένα
    Πάλι συννέφιασε – Ινστρουμένταλ
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη
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Θέλω να ’σαι πάντα εκεί
Πορτρέτο άνδρα με μαύρο πουκάμισο και κείμενο με τίτλο τραγουδιού
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Vrohi
Εξώφυλλο μουσικού άλμπουμ με τίτλο The Golden Years σε χρυσό φόντο
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Sti Mesi Tou Dromou
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The Lost Daughter (Original Songs from the Netflix Film)
Εξώφυλλο μουσικής κυκλοφορίας με δύο άνδρες τραγουδιστές σε μαύρο φόντο.
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Dikeoma Mou (Remix By Dj Pietro)