Άλμπουμ

The Lost Daughter (Original Songs from the Netflix Film)

Πασχάλης Τερζής

Κυκλοφόρησε το 2021
Λίστα Τραγουδιών
    Στάλα Ινστρουμένταλ
    Μοιραία Εγώ Γυναίκα
    Σαλπάρουμε Για Σπέτσες
    Όλα Λάθος
    Καπετάνιος
    Αίμα Μου
    Δεν Θα Ξαναρθείς
    Honoloulou
    Δεν Θέλω Τίποτα
    Υποθετικά
    Στάλα
    Solo Bouzouki
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη
Τραγουδιστής με κοστούμι κρατάει μικρόφωνο σε μουσική σκηνή
2026
Θέλω να ’σαι πάντα εκεί
Πορτρέτο άνδρα με μαύρο πουκάμισο και κείμενο με τίτλο τραγουδιού
2025
Vrohi
2024
Kokteil
Εξώφυλλο μουσικού άλμπουμ με τίτλο The Golden Years σε χρυσό φόντο
2024
The Golden Years (Compilation)
2024
Sti Mesi Tou Dromou
Εξώφυλλο μουσικής κυκλοφορίας με δύο άνδρες τραγουδιστές σε μαύρο φόντο.
2021
Dikeoma Mou (Remix By Dj Pietro)