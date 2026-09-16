Άλμπουμ

Sti Mesi Tou Dromou

Πασχάλης Τερζής

Κυκλοφόρησε το 2024
Λίστα Τραγουδιών
    Στη Μέση Του Δρόμου
    Σφύρα Μου Να ‘ρθω
    Για Ένα Φιλί Ζωής
    Πώς Ξημερώνουμε
    Τότε Που Έφυγες
    Μίλα Μόνη Σου
    Και Προδομένος Σ’ Αγαπώ
    Συγγνώμη Που Ζηλεύω
    Οι Ασυμβίβαστοι
    Δον Κιχώτης και Ιππότες
    Ακατάλληλοι Καιροί
    Δίδυμες Καρδιές
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Τραγουδιστής με κοστούμι κρατάει μικρόφωνο σε μουσική σκηνή
2026
Θέλω να ’σαι πάντα εκεί
Πορτρέτο άνδρα με μαύρο πουκάμισο και κείμενο με τίτλο τραγουδιού
2025
Vrohi
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Kokteil
Εξώφυλλο μουσικού άλμπουμ με τίτλο The Golden Years σε χρυσό φόντο
2024
The Golden Years (Compilation)
2021
The Lost Daughter (Original Songs from the Netflix Film)
Εξώφυλλο μουσικής κυκλοφορίας με δύο άνδρες τραγουδιστές σε μαύρο φόντο.
2021
Dikeoma Mou (Remix By Dj Pietro)