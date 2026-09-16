Άλμπουμ

Stis Mikres Diadromes

Παυλίνα Βουλγαράκη

Κυκλοφόρησε το 2025
Λίστα Τραγουδιών
    Έναρξη
    Amihi
    Άγνωστο
    Δεν Θυμάμαι Να Ανήκω
    Άλλος Εαυτός
    Σα Να Σουν Προι
    Στις Μικρές Διαδρομές
    Άλλα
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη
Γυναίκα τραγουδίστρια με κλειστά μάτια μπροστά σε μικρόφωνο σε εξωτερικό χώρο κατά το ηλιοβασίλεμα.
2026
Giasemaki
Εξώφυλλο τραγουδιού με ανατομική καρδιά σε ανοιχτόχρωμο φόντο και τίτλο Σχεδόν ερωτευτήκαμε
2026
Sxedon Eroteutikame
Εξώφυλλο του τραγουδιού «Το Μυστήριο» με γυναίκα σε φυσικό φως και πουλιά στον ουρανό.
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To Mystirio
Εξώφυλλο τραγουδιού με πορτρέτο γυναίκας και επιγραφή Παλιοσκορπιός
2026
Palioskorpios (feat. Dion)
3D εικονογράφηση μητέρας με σκούφο του Άγιου Βασίλη να κρατάει μωρό ντυμένο ξωτικό μπροστά από χριστουγεννιάτικο δέντρο
2025
Christougenna Mazi
Εξώφυλλο μουσικού single με κολάζ θαλασσινού τοπίου και προσώπου γυναίκας.
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Agrios Tsakomos (Live At Vox)