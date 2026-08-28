Άλμπουμ

Palioskorpios (feat. Dion)

Παυλίνα Βουλγαράκη

Κυκλοφόρησε το 2026
Λίστα Τραγουδιών
    Παλιοσκόρπιος (feat. Δίων)
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη
2026
Giasemaki
2026
Sxedon Eroteutikame
2026
To Mystirio
2025
Christougenna Mazi
2025
Agrios Tsakomos (Live At Vox)
2024
Likoi