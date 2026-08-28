Παλιοσκόρπιος (feat. Δίων)

Παυλίνα Βουλγαράκη

Από το Άλμπουμ Palioskorpios (feat. Dion) που κυκλοφόρησε το 2026
Στίχοι

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