Άλμπουμ

Likoi

Παυλίνα Βουλγαράκη

Κυκλοφόρησε το 2024
Λίστα Τραγουδιών
    Είπες Για Πάντα
    Ξανά
    Δεν Αντέχω
    Σα Να ‘ναι Χθες
    Πόσες Φορές
    Καρδιά Μου
    Σφαίρα
    Βαρέθηκα
    Λίκοι
    Αστραπή
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