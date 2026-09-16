Άλμπουμ

Alex Sid

Πέννυ Μπαλτατζή

Κυκλοφόρησε το 2021
Λίστα Τραγουδιών
    Μάτια Κλειστά
    Καθε Διλινο
    Σ’ Αγάπησα
    Χώμα Βρεγμένο
    Αερικό
    Για Διο Ζωές Ακόμα
    Ρόζα
    Το Κέντρι
    Μάρτης
    Πέτρα
    Αγκαζε
    Για Ένα Μπλουζ
    Αν χαθείς
    Κατάματα
    Κοκκινολαίμης
    Θηρίο
    S.O.S.
    Μοιρολόι
    Οι Γιατροί
    Χελιδόνα
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη
Εξώφυλλο τραγουδιού με γυναίκα με καπαρντίνα μπροστά από φωτεινό πορτοκαλί κύκλο και τίτλο «Ζήτω».
2026
Zito
2025
15:10
2024
To Vals tou Skantzohoirou / The Hedgehog’s Waltz
Ασπρόμαυρη υποβρύχια φωτογραφία ζευγαριού σε αγκαλιά μέσα στο νερό.
2024
Itan
2024
Me Elafria Kardia (Vol. 1)
Εικονογράφηση γυναικείας μορφής με καστανά μαλλιά και μεγάλα μάτια σε πράσινο φόντο
2024
Ena Kouti Glyka