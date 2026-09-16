Άλμπουμ

Fota Skias

Πέννυ Μπαλτατζή

Κυκλοφόρησε το 2021
Λίστα Τραγουδιών
    Έρημη Πόλη
    Άδειες Καρέκλες
    A Bord De ‘Nisos Chios’
    Γιαλα
    Στις Μεγάλες Αγάπες
    Πριν Τον Μάρτι
    Ναυάγι
    Σε Πιο Κρυφτό
    Χρέος
    Μαύρο Περιστέρι
    Σαν Και Πρώτα
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη
Εξώφυλλο τραγουδιού με γυναίκα με καπαρντίνα μπροστά από φωτεινό πορτοκαλί κύκλο και τίτλο «Ζήτω».
2026
Zito
2025
15:10
2024
To Vals tou Skantzohoirou / The Hedgehog’s Waltz
Ασπρόμαυρη υποβρύχια φωτογραφία ζευγαριού σε αγκαλιά μέσα στο νερό.
2024
Itan
2024
Me Elafria Kardia (Vol. 1)
Εικονογράφηση γυναικείας μορφής με καστανά μαλλιά και μεγάλα μάτια σε πράσινο φόντο
2024
Ena Kouti Glyka