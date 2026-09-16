Άλμπουμ

To Mesa Mou Fos

Πέννυ Μπαλτατζή

Κυκλοφόρησε το 2023
Λίστα Τραγουδιών
    Ιπτάμενο Χαλί
    Το Μέσα Μου Φως
    Γυναίκα
    Ίμβρος
    Μαζί
    Ταξίδι
    Προσοχή Όνειρα
    Νανούρισμα
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