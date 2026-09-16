Άλμπουμ

Tha Mas Mathei Oli H Hora

Πέτρος Ιακωβίδης

Κυκλοφόρησε το 2024
Λίστα Τραγουδιών
    Θα μας μάθει όλη η χώρα
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη
2026
Pagkosmio Fainomeno
Άνδρας με λευκό κοστούμι και γραβάτα σε εξώφυλλο μουσικού single
2026
Ti Gynaika Eisai Esy
Άνδρας με ανοιχτό γαλάζιο πουκάμισο και τιράντες ποζάρει σε εξώφυλλο δίσκου
2026
Έτσι έχει μάθει
Κοντινό πορτρέτο άνδρα με μαύρο πουκάμισο και σακάκι, με το χέρι στα μαλλιά
2025
Unplugged
Άνδρας με κοστούμι και παλτό ποζάρει σε εξώφυλλο τραγουδιού.
2025
Μ’ Ακούς;
Ο Πέτρος Ιακωβίδης στο εξώφυλλο του single Καπνογόνα
2025
Καπνογόνα