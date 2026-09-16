Άλμπουμ

Na Me Thimithis

Πυξ Λαξ

Κυκλοφόρησε το 2023
Λίστα Τραγουδιών
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Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη
Εξώφυλλο τραγουδιού με ηλιοβασίλεμα μέσα από σπασμένο καθρέφτη
2026
Monaksia Mou Ola (Mariloo Remix)
Εξώφυλλο άλμπουμ με δύο φιγούρες ανδρών και κόκκινα εικαστικά στοιχεία
2026
Den Teleiosame Akoma
Σκιές τριών ανθρώπων που περπατούν σε φωτεινό έδαφος.
2025
Ligo Xroma Gia Ta Skoura
Σκιές τριών ανθρώπων που περπατούν σε φωτεινό έδαφος.
2025
Methismeni Kardia
Κόκκινη κασέτα ήχου με τίτλο τραγουδιού σε μαύρο φόντο
2025
Epapses Agapi Na Thimizis (Remix)
2025
Epapses Agapi Na Thimizeis (Remix)