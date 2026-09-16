Κάθε που νιώθω μοναξιά

Σκέφτομαι πως υπάρχεις

Και θέλω να 'ρθω εκεί κοντά

Τίποτα να μην πάθεις

Θα πλέξω χρώμα της φωτιάς

Με το χαμόγελό σου

Σε άδεια δωμάτια σκοτεινά

Θα βλέπω απ' το φως σου

Να με θυμηθείς, να με θυμηθείς

Δεν φταίω εγώ

μέσα μου θα ζεις

Να με θυμηθείς,να με θυμηθείς

Δεν φταίω εγώ

μέσα μου θα ζεις

Κάθε που πνίγομαι σκυφτός

στα τρύπια όνειρά μου

Πιστεύω σαν ηθοποιός

πως βρίσκεσαι κοντά μου

Να με θυμηθείς, να με θυμηθείς

Δεν φταίω εγώ

μέσα μου θα ζεις

Να με θυμηθείς,να με θυμηθείς

Δεν φταίω εγώ

μέσα μου θα ζεις