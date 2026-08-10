Άλμπουμ
Κυκλοφόρησε το 2014
Telos (Live Sto Likavitto)
Πυξ Λαξ
Κυκλοφόρησε το 2014
Λίστα Τραγουδιών
Χωρίς Ντροπή – Λάιβ Φρομ Λυκαβη
Ακόμα Προσπαθώ – Λάιβ Φρομ Λυκαβη
You Get In Love – Live From Likavittos,Greece/2004
Μια Βραδιά Στο Λεβερκούζεν – Live From Lik
Esi Eki – Live
Τι Είναι Αυτό Που Μας Χωρίζει – Λάιβ Φρομ
Ei “Man” Kita Brosta – Live From Likavittos,Greece/2004
Η Παλιές Αγάπες Πάνε Στον Παράδεισο – Live From
Άχρηστα Ρολόγια – Live From Λυκαβηττός
Μια Σινουσία Μυστική – Live From Λυκαβηττός,Greece
Στην Πόλη Των Τρελών – Live From Λυκαβηττός
Βγες Στο Μπαλκόνι Να Δεις – Λάιβ Φρο
Μοναξιά Μου Όλα – Λάιβ Φρομ Λυκα
Φωτιά – Live From Λυκαβηττός,Greece/20
Χάρτινα Φανάρια – Λάιβ
Άνοητες Αγάπες – Live From Λυκαβηττός,
Πίνακας – Live From Λυκαβηττός,Greece/200
Να ‘ρθεις Όπως Θα ‘ρθουν Τα Χελιδόνια – Live
Αντίο Αγάπη Διχασμένη – Live From Likavittos,Greece/2004
Πούλα Με – Λάιβ Φρομ Λυκαβηττός,
Notos – Live From Likavittos,Greece/2004
Ένα Παιδί Περπατάει Με Τα Χέρια – Λάιβ Φρο
Ένας Τούρκος Στο Παρίσι – Live From Likavittos,Greece/2004
Έπαψες Αγάπη Να Θυμίζεις – Live From Likavittos, Greece / 2004
Άστην Να Λέει – Live From Likavittos,Greece/2004
Υπάρχουν Χρυσόψαρα Εδώ – Live From Λυκαβη
Δεν Θα Δακρύσω Πια Για Σένα – Live From Likavittos,Greece/2004
Pixida – Live From Likavittos,Greece/2004
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη