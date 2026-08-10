Άλμπουμ

Telos (Live Sto Likavitto)

Πυξ Λαξ

Κυκλοφόρησε το 2014
Λίστα Τραγουδιών
    Χωρίς Ντροπή – Λάιβ Φρομ Λυκαβη
    Ακόμα Προσπαθώ – Λάιβ Φρομ Λυκαβη
    You Get In Love – Live From Likavittos,Greece/2004
    Μια Βραδιά Στο Λεβερκούζεν – Live From Lik
    Esi Eki – Live
    Τι Είναι Αυτό Που Μας Χωρίζει – Λάιβ Φρομ
    Ei “Man” Kita Brosta – Live From Likavittos,Greece/2004
    Η Παλιές Αγάπες Πάνε Στον Παράδεισο – Live From
    Άχρηστα Ρολόγια – Live From Λυκαβηττός
    Μια Σινουσία Μυστική – Live From Λυκαβηττός,Greece
    Στην Πόλη Των Τρελών – Live From Λυκαβηττός
    Βγες Στο Μπαλκόνι Να Δεις – Λάιβ Φρο
    Μοναξιά Μου Όλα – Λάιβ Φρομ Λυκα
    Φωτιά – Live From Λυκαβηττός,Greece/20
    Χάρτινα Φανάρια – Λάιβ
    Άνοητες Αγάπες – Live From Λυκαβηττός,
    Πίνακας – Live From Λυκαβηττός,Greece/200
    Να ‘ρθεις Όπως Θα ‘ρθουν Τα Χελιδόνια – Live
    Αντίο Αγάπη Διχασμένη – Live From Likavittos,Greece/2004
    Πούλα Με – Λάιβ Φρομ Λυκαβηττός,
    Notos – Live From Likavittos,Greece/2004
    Ένα Παιδί Περπατάει Με Τα Χέρια – Λάιβ Φρο
    Ένας Τούρκος Στο Παρίσι – Live From Likavittos,Greece/2004
    Έπαψες Αγάπη Να Θυμίζεις – Live From Likavittos, Greece / 2004
    Άστην Να Λέει – Live From Likavittos,Greece/2004
    Υπάρχουν Χρυσόψαρα Εδώ – Live From Λυκαβη
    Δεν Θα Δακρύσω Πια Για Σένα – Live From Likavittos,Greece/2004
    Pixida – Live From Likavittos,Greece/2004
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