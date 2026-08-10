Telos (Live Sto Likavitto)

Χωρίς Ντροπή – Λάιβ Φρομ Λυκαβη

Ακόμα Προσπαθώ – Λάιβ Φρομ Λυκαβη

You Get In Love – Live From Likavittos,Greece/2004

Μια Βραδιά Στο Λεβερκούζεν – Live From Lik

Esi Eki – Live

Τι Είναι Αυτό Που Μας Χωρίζει – Λάιβ Φρομ

Ei “Man” Kita Brosta – Live From Likavittos,Greece/2004

Η Παλιές Αγάπες Πάνε Στον Παράδεισο – Live From

Άχρηστα Ρολόγια – Live From Λυκαβηττός

Μια Σινουσία Μυστική – Live From Λυκαβηττός,Greece

Στην Πόλη Των Τρελών – Live From Λυκαβηττός

Βγες Στο Μπαλκόνι Να Δεις – Λάιβ Φρο

Μοναξιά Μου Όλα – Λάιβ Φρομ Λυκα

Φωτιά – Live From Λυκαβηττός,Greece/20

Χάρτινα Φανάρια – Λάιβ

Άνοητες Αγάπες – Live From Λυκαβηττός,

Πίνακας – Live From Λυκαβηττός,Greece/200

Να ‘ρθεις Όπως Θα ‘ρθουν Τα Χελιδόνια – Live

Αντίο Αγάπη Διχασμένη – Live From Likavittos,Greece/2004

Πούλα Με – Λάιβ Φρομ Λυκαβηττός,

Notos – Live From Likavittos,Greece/2004

Ένα Παιδί Περπατάει Με Τα Χέρια – Λάιβ Φρο

Ένας Τούρκος Στο Παρίσι – Live From Likavittos,Greece/2004

Έπαψες Αγάπη Να Θυμίζεις – Live From Likavittos, Greece / 2004

Άστην Να Λέει – Live From Likavittos,Greece/2004

Υπάρχουν Χρυσόψαρα Εδώ – Live From Λυκαβη

Δεν Θα Δακρύσω Πια Για Σένα – Live From Likavittos,Greece/2004

Pixida – Live From Likavittos,Greece/2004