Στην Πόλη Των Τρελών – Live From Λυκαβηττός

Πυξ Λαξ

Από το Άλμπουμ Telos (Live Sto Likavitto) που κυκλοφόρησε το 2014
Στίχοι

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