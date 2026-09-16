Άλμπουμ
Κυκλοφόρησε το 2005
Nikos Halkousis Non Stop Mix, Vol. 1 (DJ Mix)
Σαρμπέλ
Κυκλοφόρησε το 2005
Λίστα Τραγουδιών
Εγώ Για Σένα (Άνκορα Βίβο) – Mixed
Ακόμα Σε Ζητώ – Mixed
Κάντο Αν Μ’ αγαπάς – Mixed
Δεν Με Αγαπάς – Mixed
Ιεροσυλία – Μιξντ
Να Τη Χαίρεσαι – Mixed
Το Σ’ Αγαπώ – Μικςντ
Treno – Mixed
Φεγγάρι Μου – Mixed
Στην Αυλή Του Παραδείσου – Mixed
Για Να Είμαι Ειλικρινής – Mixed
Σε Έχω Κάνει Θεό – Μιξντ
Κερνάω – Μιξτ
Πάλι Θα Κλάψω – Mixed
Ανήκω Σε Μένα – Μικτό
Στα ‘Δωσα Όλα – Mixed
Για Τα Μάτια Του Κόσμου – Mixed
Φίλε Μου – Μικτό
Μετά Από Εσένα Ξαναζώ – Mixed
Μη Ρωτάς Το Γιατί – Mixed
Αλίμονο Αλίμονο – Mixed
Ποια Θυσία – Mixed
Λιπάμε – Μιξντ
Λιπάμε – Μιξντ
Έλα Να Με Τελειώσεις – Mixed
Το Αίμα Μου (Είχε Το Χρώμα Του Ουρανού) – Mixed
Κοσμοθεωρία – Μιξντ
Καλημέρα Καινούργια Μου Αγάπη – Mixed
Ipofero – Mixed
Προσευχή – Μιξντ
Ούτε Στον Εχθρό Μου – Μιξέδ
Μικρή Μου Αρχόντισσα – Μικτή
Σε Θέλω Με Θέλεις – Mixed
Σοκολάτα – Μιξτ
Η Ωραία – Μικτό
Foveri – Mixed
Οι Ορισμένοι – Μιξντ
Έρωτα Μου – Μιξντ
Βατερλό – Μικτό
Αχάριστη Κι Αλήτισσα – Mixed
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