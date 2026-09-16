Άλμπουμ

Pou Na Girnas

Σαρμπέλ

Κυκλοφόρησε το 2011
Λίστα Τραγουδιών
    Που Να Γυρνάς
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη
Εξώφυλλο μουσικού single με τίτλο «Mia Fotia» και έναν άνδρα σε διπλό προφίλ.
2024
Mia Fotia
Εξώφυλλο του τραγουδιού «Η Καρδιά Μου Κάνει Μπαμ» με άνδρα και γυναίκα σε ανατολίτικο σκηνικό
2023
I Kardia Mou Kanei Mpam
Άνδρας τραγουδιστής με μαύρη γενειάδα και γούνινο παλτό σε εξώφυλλο single
2021
Mou ‘Heis Pari To Mialo
2012
Proti Ptisi
Γραφικό λογότυπο με κίτρινο-πράσινο φόντο και την επιγραφή Σαρμπέλ
2008
The Digital Collection
Ο τραγουδιστής Sarbel καθισμένος σε πολυθρόνα στο εξώφυλλο του δίσκου Κάτι σαν εσένα.
2008
Kati San Esena