Άλμπουμ
Κυκλοφόρησε το 2007
Sahara Euro Edition
Σαρμπέλ
Κυκλοφόρησε το 2007
Λίστα Τραγουδιών
Sahara
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Ει και λοιπόν-συμμετέχουν από
Σαν Και Μένα…Πουθενά
Ο Έρωτας Σου Με Πιάνει
Μεσόγειος
Σπίρτο Εσύ-Φωτιά Εγώ (Τι
Ένας Από Μας
Καλι Σου Νύχτα (with Keanna Johnson)
Εγώ Θα Ζήσω
Έτσι Μου Αρέσεις
Δύο Μάτια Αστέρια
Να ‘Σουν Θάλασσα (with Sarbel)
Γειά σου Μαρία
Mi Chica
Yassou Maria (Greeklish Version)
Ένας Από Μας (Anyone Of Us – A Stupid Mistake) – Holiday Mix By Δημήτρης Κοντόπουλος
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη