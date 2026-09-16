Άλμπουμ

10′

Saske

Κυκλοφόρησε το 2024
Λίστα Τραγουδιών
    10′
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη
Ροζ κασέτα ήχου με επιγραφή JO JO ft. Saske-OGE και Ξένο Νησί σε λευκό φόντο
2026
Xeno Nisi
Δύο νεαρές γυναίκες με λευκά ρούχα καθισμένες πάνω σε μπλε μηχανάκι τη νύχτα.
2026
I TRIED
Ασπρόμαυρο εξώφυλλο μουσικού άλμπουμ με παραμορφωμένο είδωλο άνδρα σε καθρέφτη.
2026
Σανκάρα
Κούκλα τύπου Barbie με ανοιχτό στόμα μπροστά από φλεγόμενο αυτοκίνητο και ετικέτα Parental Advisory.
2025
Έι Σάουτι
Άνθρωπος τυλιγμένος στις φλόγες τρέχει σε στίβο σταδίου
2025
ΦΩΤΙΑ
2025
ROGUE