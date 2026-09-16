Άλμπουμ

Freedom

Shaya

Κυκλοφόρησε το 2018
Λίστα Τραγουδιών
    Onjengawe
    Ndiphendule
    Imvula
    Turn Me On
    Y’ello
    Iyavuma
    Mntanami
    Follow Me
    Ewe Ngiyavuma
    Away
    Ingoma
    Fill Up
    Γουελέλε
    Ngi’khuze
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη
Εξώφυλλο τραγουδιού με τραγουδίστρια μπροστά από αρχαίους κίονες
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Feel
Εξώφυλλο μουσικού single με αφηρημένα χρώματα και κείμενο
2025
Live To Tell
2024
Buddha Bar by Dole & Kom and Ravin
Εξώφυλλο τραγουδιού με γυναίκα καλλιτέχνιδα σε κόκκινους και μαύρους τόνους.
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Ti Eixa Ti Exasa (The Remixes Part 1) [Christos Fourkis Remix]
Εξώφυλλο τραγουδιού με τραγουδίστρια σε έντονο παραδοσιακό και έθνικ στυλ.
2024
Ti Eixa Ti Exasa
2024
Ti Eixa Ti Exasa