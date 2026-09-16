Άλμπουμ

Luka Where I Am From

Shaya

Κυκλοφόρησε το 2019
Λίστα Τραγουδιών
    Luka Where I Am From (Intro)
    Who Am I?
    Why?
    Atumela
    Majita
    Ngaye
    Μπλόμα
    Γούνα Σ’ πάνε
    Ale Duma E
    Bass, Drum
    Zaka Zaka Moola
    Ngi’khuze
    Luka Where I Am From (Outro)
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