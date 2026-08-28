Άλμπουμ

Stronger

Shaya

Κυκλοφόρησε το 2017
Λίστα Τραγουδιών
    Angels on My Shoulder
    Heaven
    Lost Without You
    Μαζί και μακριά
    Rest in Pieces
    Stronger
    Stranger Now
    Tell Me
    This Is Not a Love Song
    Warriors
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