Άλμπουμ

Tell Me

Shaya

Κυκλοφόρησε το 2016
Λίστα Τραγουδιών
    Tell Me
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη
2025
Feel
2025
Live To Tell
2024
Ti Eixa Ti Exasa (The Remixes Part 1) [Christos Fourkis Remix]
2024
Ti Eixa Ti Exasa
2022
Sway (DJ Doc Remix)
2021
Sway