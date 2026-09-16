Άλμπουμ

Unholy

Shaya

Κυκλοφόρησε το 2022
Λίστα Τραγουδιών
    Unholy
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη
Εξώφυλλο τραγουδιού με τραγουδίστρια μπροστά από αρχαίους κίονες
2025
Feel
Εξώφυλλο μουσικού single με αφηρημένα χρώματα και κείμενο
2025
Live To Tell
2024
Buddha Bar by Dole & Kom and Ravin
Εξώφυλλο τραγουδιού με γυναίκα καλλιτέχνιδα σε κόκκινους και μαύρους τόνους.
2024
Ti Eixa Ti Exasa (The Remixes Part 1) [Christos Fourkis Remix]
Εξώφυλλο τραγουδιού με τραγουδίστρια σε έντονο παραδοσιακό και έθνικ στυλ.
2024
Ti Eixa Ti Exasa
2024
Ti Eixa Ti Exasa