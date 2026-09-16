Άλμπουμ

We Are The Same

Shaya

Κυκλοφόρησε το 2021
Λίστα Τραγουδιών
    We Are The Same
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη
Εξώφυλλο τραγουδιού με τραγουδίστρια μπροστά από αρχαίους κίονες
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Feel
Εξώφυλλο μουσικού single με αφηρημένα χρώματα και κείμενο
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Εξώφυλλο τραγουδιού με τραγουδίστρια σε έντονο παραδοσιακό και έθνικ στυλ.
2024
Ti Eixa Ti Exasa
2024
Ti Eixa Ti Exasa