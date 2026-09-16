Άλμπουμ

48Barz

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Κυκλοφόρησε το 2023
Λίστα Τραγουδιών
    48Barz
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη
Εξώφυλλο μουσικής κυκλοφορίας σε μπλε φόντο με τη λέξη Pioneer σε μεταλλικό λογότυπο
2024
Pioneer
Ασπρόμαυρο σουρεαλιστικό εξώφυλλο άλμπουμ με παραμορφωμένο πρόσωπο
2024
Dragon Season
Εξώφυλλο άλμπουμ με τίτλο Clout και κόκκινο γραφικό ενός σκύλου που γαβγίζει
2023
Clout
Γραφιστικό εξώφυλλο σε πορτοκαλί φόντο με την επιγραφή SO FRESH και γεωμετρικό σχήμα
2023
So Fresh
Εξώφυλλο μουσικού άλμπουμ με μεταλλικό κρεμαστό μενταγιόν σε μαύρο φόντο
2023
Ta Panta
Γραφικό εξωφύλλου με τη φωτεινή κόκκινη επιγραφή I KNOW U σε μαύρο φόντο με φθορές.
2023
I Know U