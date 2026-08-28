Άλμπουμ

Pioneer

Slogan

Κυκλοφόρησε το 2024
Λίστα Τραγουδιών
    Anti-Star
    Trio
    Bogotá
    Επαφές
    FaceTime
    Ath-Skg
    Μέλι
    Maniac
    Αιγαίο
    Mama Coosa
    Super Tallava
    Dasvidaniya
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη
2024
Dragon Season
2023
Clout
2023
So Fresh
2023
Ta Panta
2023
I Know U
2021
Moneybags