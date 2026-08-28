Άλμπουμ

Dragon Season

Slogan

Κυκλοφόρησε το 2024
Λίστα Τραγουδιών
    Alyx
    John Wick
    Hee Hee
    Τα Πάντα
    On Me
    Clout
    Πράσινα
    Thugga
    Farfetch
    2 Putanes
    Leeches
    Moves
    Όλη Η Γειτονιά
    So Fresh
    Coco
    ΓΙΑ ΝΑ ΠΛΗΡΩΘΩ
    Cold A$ F*ck
    I Know U
    Moonwalk
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