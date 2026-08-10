Άλμπουμ

Aspromavres Istories – Afigisi II

Σωκράτης Μάλαμας

Κυκλοφόρησε το 2014
Λίστα Τραγουδιών
    Καρφί (Σαν Κάτι Να Σε Κάει)
    Καληνύχτα
    Έχω Σαράντα Πυρετό
    Όλα Τ’ Αρνιέμε
    Διο Κε Αλλα Διο Βηματα
    Ανασές Βιαστικές
    Stella
    Πίνω, Πληρώνω Για Το Χθες
    Διεκδικώ Σκληρά
    Περνώ Τους Δρόμους
    Λάσπες
    Πάδα Μυστικά
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