Πάδα Μυστικά

Σωκράτης Μάλαμας

Από το Άλμπουμ Aspromavres Istories - Afigisi II που κυκλοφόρησε το 2014
Στίχοι

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