Άλμπουμ

Tis Nychtas Ta Makria Mallia

Σωκράτης Μάλαμας

Κυκλοφόρησε το 2008
Λίστα Τραγουδιών
    Της Νύχτας Τα Μακριά Μαλλιά
    Σε Βότσαλο
    Ούτι Για Το Χρόνο
    Τοῦ Χρόνου
    Χίλιες Καρδιές
    Πεθυμία
    Ταξίμι Για Το Βλέμμα Σου
    Το Βλέμμα Σου Το Ερωτικό
    Του Πόνου
    Το Γεφύρης Της Δράμας
    Κόκκινο Πιπέρι
    Ταξίδι Και Επιστροφή
    Στο Τζάκι
    Κλείνω Τα Μάτια
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