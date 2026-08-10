Κλείνω Τα Μάτια

Σωκράτης Μάλαμας

Από το Άλμπουμ Tis Nychtas Ta Makria Mallia που κυκλοφόρησε το 2008
Στίχοι

Δεν έχουν προστεθεί στίχοι για αυτό το τραγούδι.

Ακούστε στο Spotify