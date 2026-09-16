Άλμπουμ

Nu Of Ooit

Stefania

Κυκλοφόρησε το 2022
Λίστα Τραγουδιών
    Steeds Weer
    Verloren
    Vaarwel Verleden
    Herwinnen
    Kijk Omhoog
    Pak Maar M’n Hand
    Rosanne
    Hoe Lang?
    Vallende Sterren
    De Dag Dat Alles Beter Is
    Lippen Op De Mijne
    Het Masker
    Door Jou
    Een Nieuwe Dag
    Vlinders
    Santa’s Party
    Sterker Nu Dan Ooit
    Kijk Me Na (Keizer en de Munnik)
    Wijzer (Dan Je Was)
    Een Zomer Lang
    Bij Je Zijn – Live Symphonica In Rosso, 2011
    Alles Overwinnen
    Vrij
    Ze Lijkt Net Niet Op Jou
    Julia
    Geluksmoment
    Best Time of the Year
    Μια
    Dans Heel Dicht Bij Mij – Cubaanse versie
    Leve De Vrouw
    Pak Van Mijn Hart – From the Original Motion Picture
    De Horizon
    Open Je Hart
    Met Dank Aan Jou – Single Edit
    Geef Me Deze Tijd
    Hef Het Glas
    Won’t Back Away
    Hartenstrijd (feat. LAURA)
    Zoveel Te Geven
    Proosten op de doden
    De dag en de nacht
    Mum Van Tijd
    Hier En Nu
    Oostenwind
    Jarenlange Maanden
    Waarom
    Christmas Time With You (with Stefania)
    Dinsdag
    Leef De Dag
    Van Goed Naar Beter
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