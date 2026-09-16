Άλμπουμ
Κυκλοφόρησε το 2022
Nu Of Ooit
Stefania
Κυκλοφόρησε το 2022
Λίστα Τραγουδιών
Steeds Weer
Verloren
Vaarwel Verleden
Herwinnen
Kijk Omhoog
Pak Maar M’n Hand
Rosanne
Hoe Lang?
Vallende Sterren
De Dag Dat Alles Beter Is
Lippen Op De Mijne
Het Masker
Door Jou
Een Nieuwe Dag
Vlinders
Santa’s Party
Sterker Nu Dan Ooit
Kijk Me Na (Keizer en de Munnik)
Wijzer (Dan Je Was)
Een Zomer Lang
Bij Je Zijn – Live Symphonica In Rosso, 2011
Alles Overwinnen
Vrij
Ze Lijkt Net Niet Op Jou
Julia
Geluksmoment
Best Time of the Year
Μια
Dans Heel Dicht Bij Mij – Cubaanse versie
Leve De Vrouw
Pak Van Mijn Hart – From the Original Motion Picture
De Horizon
Open Je Hart
Met Dank Aan Jou – Single Edit
Geef Me Deze Tijd
Hef Het Glas
Won’t Back Away
Hartenstrijd (feat. LAURA)
Zoveel Te Geven
Proosten op de doden
De dag en de nacht
Mum Van Tijd
Hier En Nu
Oostenwind
Jarenlange Maanden
Waarom
Christmas Time With You (with Stefania)
Dinsdag
Leef De Dag
Van Goed Naar Beter
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη