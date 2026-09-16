Άλμπουμ

Irthe Enas Filos Mou Htes Vradi Mesa S’ Oneiro

Βασίλης Καρράς

Κυκλοφόρησε το 2024
Λίστα Τραγουδιών
    Μέσα Σ’ Όνειρο
    Νέα Ορλεάνη
    Μια Μπουρδελοτσάρκα
    Το Σκαμπίλι
    Παψε Να Κλαις
    Και Έλεγες Όχι
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη
Άνδρας καθισμένος σε καρέκλα σε εξώφυλλο δίσκου με τίτλο «Πάντα Εδώ - Τα Ακυκλοφόρητα».
2026
Panta Edo
Εξώφυλλο μουσικής κυκλοφορίας με τίτλο «Η ΔΙΚΗ ΜΟΥ ΠΑΤΡΙΔΑ» και πράσινα φυτικά μοτίβα.
2026
I Diki Mou Patrida
Εξώφυλλο μουσικής κυκλοφορίας με τίτλο «Δεν Μετανιώνω».
2025
Den Metaniono
2025
Sta Vathi Tis Anatolis
2025
Tha Anthisoume Pali
Πορτρέτο άνδρα με σκούρο πουκάμισο σε κίτρινο φόντο και κείμενο
2024
Vasilis Karras 90’s