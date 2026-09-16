Άλμπουμ

Pirates Ke Pithiki

Βασίλης Καρράς

Κυκλοφόρησε το 2020
Λίστα Τραγουδιών
    I Pirates
    Στο Λιμάνι
    Οδυσσέας Στο Κατάρτι
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    Η Θεσσαλονίκη Που Τα Όνειρα Στοιχειώνει
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    Το Κερί
    ” (ygeis). But “Geri” directly transliterates to “Γέ
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